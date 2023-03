Obžaloba: Zubařka a její známá čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval

Muž, z jehož vraždy je obviněna středočeská zubařka a její známá, si podle obžaloby přál svou smrt. Obě ženy po činu čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval. Když tělo nezmizelo, ženy se společně obrátily na policii. Státní zástupkyně tvrdí také to, že zubařka chtěla před pořezáním muže přivolat záchrannou službu, což jí muž a druhá obviněná žena nedovolili. Uvádí to anonymizovaná část obžaloby, kterou poskytl pražský městský soud.