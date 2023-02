Ve Velimi testují dvoupodlažní rychlovlak TGV. Poprvé sveze cestující příští rok v Paříži

Jako fotograf dráhy si Bohuslav Škoda přivstal, aby na okruhu ve Velimi soupravu TGV Avelia Horizon nepropásl. „Každý den se u nás na okruhu taková věc nevidí. Uvidíme asi vysokou rychlost,“ těšil se.

Výrobce dostal povolení k maximální rychlosti dvě stě kilometrů v hodině. „Nepochybně to využije. Okruh je dlouhý přes třináct kilometrů, ať si každý spočítá, za jak dlouho ho projede,“ řekl generální ředitel Výzkumného ústavu železničního Martin Bělčík.

První dvoupodlažní rychlovlak

Na okruhu ve Velimi řídí francouzský rychlovlak český strojvedoucí. Alstom testuje jízdní vlastnosti soupravy včetně těch aerodynamických. Usiluje o povolení provozu na drahách v Evropě. „Zajímavé je, že je to první dvoupodlažní vlak. Zatím byly vysokorychlostní vlaky vždycky jednopodlažní, teď to znamená, že pojme daleko víc lidí,“ vysvětlil generální ředitel Alstom ČR Dan Kurucz. Dosud měl TGV kapacitu šest set míst, teď to bude až sedm set čtyřicet.

Nový vlak má také o dvacet procent nižší spotřebu. První cestující sveze na letní olympiádě v Paříži příští rok rychlostí tři sta dvacet kilometrů v hodině.

Česko vysokorychlostní železnici v Evropě dohání. „Asi nejdál jsou v současné době přípravy úseku mezi Přerovem a Ostravou a mezi Běchovicemi a Poříčany. Na dvoustovku je připraven například úsek 4. koridoru z Prahy do Českých Budějovic,“ řekl dopravní expert Jan Sůra.