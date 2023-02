Nový pardubický stadion kritizují sousedé. Světla z něj září do dalekého okolí

Obyvatelé okolí nového stadionu hovoří po prvních zápasech, které na něm byly odehrány, o zážitcích, jako by jim u domu přistávali mimozemšťané, nebo o pocitu, jako by světla ani nebyla namířena na plochu, nýbrž do blízkých oken.

Městský zastupitel Filip Sedlák (nestr.) uvedl, že se na něj obrátili obyvatelé různých částí Pardubic – sídlišť Polabiny a Dukla, ale i odlehlých Dražkovic. „Díky tomu, že jsou světla vysoko nad okolní zástavbou, dosvítí daleko. To je ten problém,“ podotkl.

Již rekonstrukci starého letního stadionu předcházely diskuse, zda je vhodné mít stadion s prvoligovými parametry v centru města. Radnice ale prosadila svou – chtěla fotbal vrátit na místo, kde stál už v roce 1931 Masarykův stadion.