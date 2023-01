Kvůli sporu o podmáčenou zeď musí Chrudim vrátit deset milionů z dotace na cyklostezku

Část zdi v centru Chrudimi se zhroutila už loni na jaře, opravená není dodnes. Povodí Labe ji jen provizorně zajistilo pytli s pískem. „Nevypadá to dobře. Ta vysprávka, ty pytle s pískem, to se mi v žádném případě nelíbí,“ postěžoval si obyvatel Chrudimi Oldřich Dušánek.

Opravit zeď nechce vedení Chrudimi ani Povodí Labe, jejich zástupci tvrdí, že jim nepatří. „Povodí Labe jako státní podnik má jasně vymezený majetek, který patří České republice, a o ten se má starat. Tato zřícená zeď mezi tento majetek nepatří,“ řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Sporná je část zdi z pískovce, dlouhá asi čtyřicet metrů, která končí u mostu. Původně byla součástí domu. Začalo to sporem o to, jakou má zeď padesát let po zbourání domu funkci. Vyhrálo město Chrudim, plní účel vodohospodářské stavby. Komu patří, ale další soud teprve řeší. „My jsme toho názoru, že zeď je ve vlastnictví České republiky, tedy Povodí Labe,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Spor kazí městu další plány, opravit chtělo cyklostezku přímo nad zdí, rekonstrukci za šestnáct a půl milionu korun měla z pětaosmdesáti procent pokrýt dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Město ji musí vrátit. „My bychom nesplnili dotační podmínky. V tom místě bychom museli kvůli úpravě zdi cyklostezku přerušit,“ vysvětlil starosta. Odhadovaná cena opravy zborcené části zdi je zhruba deset až patnáct milionů korun.