Vězni ve Všehrdech pašovali do zařízení drogy. Pomáhali jim příbuzní

Případ začali policisté ve spolupráci s příslušníky vězeňské služby rozplétat poté, co v dubnu jeden z odsouzených ve Věznici Všehrdy podal trestní oznámení kvůli vydírání ze strany dalších vězňů. „V oznámení uvádí takovou neurčitou větu, že po něm spoluvězni požadují odesílání peněz na neznámý účet přes příbuzné venku a on neví proč,“ uvedl Přibyl.

Policie při vyšetřování narazila na účet, na kterém se scházely peníze od příbuzných vězňů, kteří si drogy kupovali. „Přes účet proplulo asi 890 tisíc korun,“ dodal Přibyl.

Do věznice se drogy dostaly v tělních otvorech odsouzených, kteří docházeli do práce na odloučené pracoviště. Tam se po domluvě přes telefon ve věznici dohodl organizátor na předání drog s příbuznými. Transfer léků a drog do věznice organizovali tři odsouzení, dva pak měli látky prodávat dalším. Vězni podle policie prodejem drog živili své rodiny.

Nejmladším z obviněných je 23letý muž, nejstarší je 48letá žena. Sedm z obviněných, čtyři muži a tři ženy, je stíháno pro zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, jehož se měli dopustit jako členové organizované skupiny. Hrozí jim až deset let vězení.

Poslední muž čelí obvinění z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Všech osm lidí je obviněno také pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Žena, která měla spravovat bankovní účet, byla obviněna z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Této obviněné hrozí v případě odsouzení až pětiletý trest odnětí svobody. Jeden z obviněných se měl po 4,5 letech vrátit na svobodu, policisté ho zadrželi v den jeho propuštění. Nyní je ve vazbě.