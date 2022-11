Královéhradecký kraj hledá cestu k zajištění provozu záchytky

Každoročně přijme hradecká záchytka přes tisíc klientů. A číslo se stále zvyšuje. „Už nyní, z kraje listopadu, jich máme 1 223,“ uvedla zdravotní sestra.

Skoro třicet let se o klienty staral ředitel záchytky a psychiatr Vlastimil Kyral. Nyní ale odchází do důchodu.

Náhradu Královéhradecký kraj ani ve dvou konkursech nenašel. „Hledáme nový model, jak bychom zajistili provoz záchytné stanice od nového roku. V tuto chvíli máme vypsané výběrové řízení na firmu, která by takzvaně outsourcovala provoz (externě zajišťovala),“ uvedl mluvčí úřadu Dan Lechmann.

Zajistit službu záchytné stanice nařizuje kraji zákon. „Je možností, že pokud nevyjde outsourcing této služby, tak se domluvíme s jednou z našich krajských nemocnic,“ sdělil Lechmann.

Kyral zajištění prostřednictvím externího provozovatele naději nedává. „Nechce to nikdo. Teoreticky, a možná trošku naivně, by bylo nejlepší, kdyby se toho ujala Fakultní nemocnice, protože je to přímo ve městě. Jsou tam veškeré dostupné možnosti vyšetření v případě nějakých komplikací,“ míní. Fakultní nemocnice se ale k návrhu stát se i záchytkou staví zdrženlivě.