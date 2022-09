Obyvatelé Žďáru nad Sázavou si rozdělili 27 parcel. Týden kvůli nim čekali před radnicí

Jiří Sláma si vybral krajní pozemek. S přítelkyní se u úřadu střídali od večera v neděli 4. září. Uvedl, že nejdřív se bál, že čekání bude dlouhé a úmorné. „Opak byl pravdou, našli jsme tady spoustu nových kamarádů. Takže si myslím, že to předčilo moje očekávání a asi to předčilo očekávání všech, co tady byli v té frontě,“ řekl.

Úspěšně vyzkoušený postup

„Do 30. září by měli podepsat rezervační smlouvu, do deseti dnů od podpisu smlouvy by měli složit částku čtvrt milionu korun jako zálohu a potom do konce ledna 2023 by měli podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě,“ popsala další postup Sobolová.

Město nabízí malé parcely s rozlohou okolo čtyři sta metrů čtverečních. Pro jejich prodej nezvolilo cestu aukce ani dražby, při nichž by cena pozemků mohla stoupnout, protože chce dát šanci většímu počtu lidí, vysvětlil v červenci starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město).