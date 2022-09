Zeleň na Havlíčkově náměstí v Praze bude zalévat voda z průsaků do kolektoru

„Většina závlahových systémů funguje na pitnou vodu a ta stojí poměrně hodně peněz. Shodou okolností tady na náměstí končí kolektor. A Kolektory Praha mají opačný problém než my. Zatímco nám voda schází, jim tam přebývá,“ vysvětlil starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09)

Firma každý den z kolektoru vyčerpá okolo čtyřiceti metrů krychlových vody, která prosakuje. Tu následně přečerpávala do kanalizace, za což musela platit. Radnice se proto se společností domluvila, že vodu využije. V podzemí vznikly dvě nádrže, každá o objemu 36 metrů krychlových. „A vzhledem k tomu, že nespotřebujeme čtyřicet kubíků odčerpané vody, tak si ji zde nabírají ještě Pražské služby a jezdí sem i naši zahradníci,“ řekl Ptáček.

Podobný systém na Uhelném trhu

Poprvé se podobný systém objevil před několika lety na Uhelném trhu v Praze 1, kde je rovněž v hloubce asi třicet metrů kolektor, z kterého se dá čerpat voda. „Jezdí si tam Pražské služby, ale tato lokalita (na Žižkově) je mnohem příznivější, je sem lepší doprava a mají odsud víc okruhů, které jezdí,“ uvedl šéf městské firmy Kolektory Praha Petr Švec.

Plánuje se rovněž oprava bývalé školy na Havlíčkově náměstí. „Součástí projektu revitalizace školy je to, že se prověřuje, zda je to realizovatelné, že bychom z těch retenčních nádrží mohli brát vodu. To by byl stabilní odběr vody i v zimě,“ doplnil starosta.

Na závlahu se prý používá nejvíc voda v létě, kdy jsou prázdniny, avšak na toaletách by se tím mohlo splachovat celoročně.