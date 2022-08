Zmodernizované vlaky jsou na tratích v Olomouckém kraji stále výjimkou. Jezdí místo nich staré motoráky

Hejtmanství spolu s dopravcem nasazují každou nově modernizovanou jednotku na nejméně vytíženou trať. Tam zkoušejí, jestli je vlak v pořádku. „Je to bohužel velmi smutné a stává se, že nasazené vozidlo nedojede kolikrát ani do Moravského Berouna a stahuje se zpět,“ podotkla Suchánková.

Tentokrát měli cestující štěstí. V letním horku se klimatizovaný vůz hodil. „Jedu s ním teprve podruhé. Je to fajn, dobře se do něj nastupuje,“ řekla další cestující Božena Danielová.

Do středy jezdily ze šesti modernizovaných souprav čtyři, už jsou jen tři. „Můžeme potvrdit to, že pokud jde o poruchovost, ty jednotky řady 646 výrobce Stadler Pankow jsou více poruchové než jiné provozní řady, které máme ve svém vozovém parku,“ řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Dráhy už zaplatily šest milionů korun za pokuty

Za každou nenasazenou soupravu platí České dráhy pokutu. Jen od ledna do června to podnik přišlo na čtyři miliony korun. Další dva zaplatil za to, že místo moderních vlaků jezdí po tratích staré motoráky. „Bohužel ty komplikace s dodavatelem tady jsou, my řešíme i případné smluvní sankce, protože i my jsme pokutováni ze strany Olomouckého kraje,“ vysvětlila Rajnochová.

České dráhy koupily vlaky takzvaně z druhé ruky v Německu. Zaplatily za ně sto devadesát milionů korun. Dalších tři sta milionů bude stát jejich oprava. Zakázku získala firma ze slovenského Zvolena. Její odpovědi na otázky České televize do uzávěrky pořadu nedorazily. Všech dvanáct moderních souprav by mělo na regionálních tratích jezdit nejpozději do konce letošního roku.