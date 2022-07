S cestováním na vozíku má pomoci aplikace. Handicapovaní mapují turistické trasy

Celkem by v projektu mělo vzniknout dvanáct výletních tras pro vozíčkáře, šest na české straně a stejný počet na německé. „Na každé trase máme pět plně zmapovaných objektů jako muzea, pamětihodnosti nebo nějaké přírodní památky. Mapují se dveře, záchody, prahy. Trasy jsou vybrané tak, aby byly kompletně přístupné pro vozíčkáře, nic na nich neměníme. Majitelům objektů ale doporučujeme, co můžou změnit,“ doplnila Panáčková. Vozíčkář podle ní často objeví problémy, kterých si zdravý člověk nemusí všimnout.

Se skupinou, která testovala přístup k Mumlavským vodopádům, byla i osmatřicetiletá Marie Harcubová, kterou doprovázela maminka Ludmila. Obě jsou místní, z Harrachova, společně ale za posledních dvacet let procestovaly skoro celý svět. „Když vezmu třeba Ameriku nebo Austrálii, tam člověk může zapomenout, že je na vozíku, to tady v Čechách nejde. Nejnáročnější cesta, co jsme kdy měly, byla v Indii,“ vylíčila Marie, která je od dětství kvůli obrně upoutaná na vozík.

Webová aplikace poradí vhodné trasy

Přístupnost Mumlavských vodopádů pro elektrický vozík prověřoval i Tomáš Hluštík. „Je to na hraně, musíme být opatrní, nejnáročnější je ten první úsek od odbočky z hlavní cesty a pak most. Mám tady kamaráda, takže ten mě jistí, dal bych to i sám, ale asi bych se trochu bál, takhle je to lepší,“ řekl muž, který už se svým vozíkem také leccos procestoval hlavně po Evropě.

„U nás se to zlepšuje, ale západ a severské země jsou mnohem dál,“ poznamenal. Komplikací je podle něj hlavně nedostatečná nabídka ubytování pro vozíčkáře, bezbariérové pokoje mívají hlavně drahé hotely.

Součástí projektu je vytvoření mobilní a webové aplikace pro cestování handicapovaných v češtině, němčině a angličtině. Obsahovat má podrobné informace o jednotlivých trasách a umožní handicapovaným cestovatelům v terénu přímo využívat připravených tras. Dostupná by podle Hluštíka měla být letos na podzim. Do budoucna se počítá s dalším rozšiřováním nabídky výletů.