Liberec má schválený nový územní plán, jeho příprava trvala skoro patnáct let

„Během let se podařilo vyhodit z návrhu územního plánu řadu problematických záměrů, mezi ty nejvýznamnější patří zrušení plánů na průmyslovou zónu na orné půdě v Machníně, omezení průmyslové zóny v Ostašově. Došlo ke změně tras řady silnic, především takzvané sběrné obvodové komunikace pod Ještědem, ale nejen té,“ řekl opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

V územním plánu získaly podle něj ochranu zahrádky, které měly být původně přesunuté na plochy pro bydlení, a hrozilo tak, že by postupně zanikly. „Naopak se nepodařilo zabránit rozpínání města do krajiny, územní plán také umožňuje rozvoj některých průmyslových areálů uprostřed obytných čtvrtí. Řadu věcí půjde řešit budoucími aktualizacemi,“ řekl Baxa. Obává se ale, že to nebude možné ve všech případech.