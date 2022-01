V cihelně v Kostelci nad Orlicí odhalují archeologové významné pohřební místo. Fungovalo tři tisíce let

Zajímavostí je to, že pohřby z různých etap dějin se v cihelně nepřekrývají, přitom jsou velmi blízko sebe, což podle ní svědčí o tom, že byly pod mohylami. „Vše nasvědčuje tomu, že pohřební místo, s největší pravděpodobností vyznačené viditelně mohylami, bylo ctěné po staletí, bez ohledu na to, že jeho uživatelé pocházeli ze zcela jiných kulturních okruhů a nedá se předpokládat žádná přímější kontinuita,“ řekla Beková.

Poslední nález pohřebiště v areálu cihelny je z loňského podzimu. „Cihelnu sledujeme posledních třicet let a k tomu máme záznamy o starších nálezech pohřbů v této lokalitě, které myšlenku pohřebního místa podporují. Zajímavé je, že sídliště se koncentrují jinde v záboru cihelny, ve vzdálenosti více než šest set metrů od pohřebišť. Zdá se, že první rozhodnutí pohřbívat v této lokalitě učinili před čtyřmi tisíci lety lidé kultury se šňůrovou keramikou. Byli tak zřejmě prvními, kteří v pohřebním okrsku vztyčili mohyly. Poslední zaznamenané pohřebiště tam máme z raného středověku,“ řekla archeoložka muzea v Rychnově nad Kněžnou Martina Beková.

Pohřební místo kultury se šňůrovou keramikou bylo objeveno v letech 2016 až 2017. Další které patřilo lidem kultury popelnicových polí, archeologové zkoumali ve 20. letech 20. století, v první polovině 80. let a také v roce 1992. Třetí nejmladší, středověké pohřebiště z 11. století, objevili na podzim roku 2021.

„Vedle tohoto menšího pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou se poté začalo pohřbívat kolem roku 1200 před naším letopočtem a průběžně to pokračovalo nejméně následujících šest set let. Minimálně část těchto pohřbů kultury popelnicových polí byla také pod mohylami. A mohyly musely být vidět ještě v raném středověku v 11. století, kdy vedle nich začali pohřbívat Slované v době hradištní,“ řekla Beková.

Úcta k předkům v různých obdobích

Koncentrace různě starých pohřebišť na jednom místě podle Bekové svědčí o všeobecně sdílené úctě k předkům, k místu jejich spočinutí a univerzálně chápanému vymezení místa mrtvých, které bylo oddělováno od světa živých.

„Máme co do činění s významným pohřebním areálem, který nemá z hlediska časového rozsahu využívání minimálně v Královéhradeckém kraji obdoby. I když kontinuita není časová, zřejmě tam po tisíciletí existovalo silné povědomí o pohřební tradici, jinak by tam ještě v raném středověku znovu nepohřbívali. Udivuje univerzálně ctěná tradice, jakási hluboká hodnota přesahující tak četné rozdíly mezi jednotlivými populacemi,“ dodala.

Oblast Kostelce označují archeologové za jednu ze dvou nejvýznamnějších sídelních komor zemědělského pravěku v Podorlicku. Druhá je v Opočnu a okolí.