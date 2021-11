Kvůli nedostatku žáků se školy v Kralupech a Neratovicích sloučí. Nepomohly ani dvě petice

Podle krajského radního pro školství Milana Váchy (STAN) je také snahou v regionu udržet obor chemik, přičemž větší šance je podle něj v Neratovicích. V neratovické škole by se měly koncentrovat veškeré odborné kapacity a mělo by tam být zajištěno kvalitní vyučování. „Ten problém je hlubší. Musíme udělat nepříjemné rozhodnutí. Nemůžeme nechat tu strukturu takto roztříštěnou,“ uvedl.

V poslední době podle zastánců školy zájem o studium v Kralupech roste. Zvyšuje se zájem o technické obory a kvůli pandemii navíc rodiče nemají zájem, aby děti dojížděly za vzděláváním daleko, zaznělo na jednání zastupitelstva od kritiků.

„O naši školu začíná být zájem, tak nevidím důvod, proč bychom ji měli přemisťovat,“ argumentovala jedna ze studentek Tereza Holečková. Poukázala i na to, že škola má nové učebny. Koaliční zastupitelé ale namítali, že budova je celkově v dezolátním stavu.

Někteří rodiče hrozí žalobou

Zástupce rodičů z Kralup Martin Vydra poukázal na problém s dopravní dostupností a další potíže, které rodinám vzniknou. „Studenti by rádi dostudovali školu, kterou si dobrovolně vybrali. Nevím, zda jim v Neratovicích zajistí stejný obor,“ řekl. Vácha ale tvrdí, že to bude možné, technické obory mohou studenti navštěvovat i v Mělníku.

„Nikomu z nás se do Neratovic nechce, asi bychom raději přešli do Prahy. A to bychom buď museli změnit obor, nebo najít školu, kam by nás vzali do našeho ročníku,“ popsala jedna ze studentek druhého ročníku oboru Chemik operátor. Ten se ve Středočeském kraji nikde jinde nevyučuje, celkově ho nabízí pouze pět škol v celé republice. V podobné situaci je i druhý chemický obor, Analýza potravin. Nejbližší škola s tímto oborem se nachází až v Hořovicích.

V případě potřeby lze podle Váchy žákům zajistit ubytování, kapacity jsou prý dostatečné. Další z rodičů ale upozornil na možnost hromadné žaloby, pokud se podmínky v Neratovicích pro vzdělání studentů z Kralup nepodaří vytvořit.

Šest tisíc podpisů pod peticemi

Kritici opatření se podepisovali pod protestní petice. Vydra uvedl, že pod písemnou peticí se shromáždilo přes čtyři tisíce podpisů a pod elektronickou téměř dva tisíce. Rodiče žáků se o možné změně dozvěděli až na třídních schůzkách v minulém týdnu. Reagovali zveřejněním on-line petice a kontaktovali jednotlivé zastupitele.

Dopis zastupitelům poslala i Hana Davídková. „Syn je dnes ve druhém ročníku. Zapůsobilo na mě, když rozebral svůj mobil na nejmenší součásti, tu vadnou vyměnil a ušetřil mi náklady za nový. Tyto dovednosti ho naučila právě jeho škola,“ píše v dopise. Davídková dodává, že cítí nejistotu z toho, co syna v nové škole a novém kolektivu čeká.

„Dcera studuje obor Chemik operátor. Má laborky, moc ji to baví. Bylo by jí to hrozně líto, kdyby o to přišla. Kdyby aspoň ty současné žáky nechali dostudovat, to by pro nás bylo přijatelné řešení,“ sdělila Lucie Černá.

Nejde přitom o první slučování škol ve Středočeském kraji, které letos vyvolalo kritiku. Odpor veřejnosti zvedlo také sloučení příbramských gymnázií, které zastupitelé schválili na jaře. Hejtmanství krok vysvětlilo tím, že na Příbramsku je oproti jiným okresům velká kapacita gymnaziálního školství na počet obyvatel.

Zastupitelé letos také rozhodli o spojení zemědělské školy a učiliště ve Středoklukách u Prahy se střední odbornou školou a učilištěm v Kladně a o sloučení dvou škol v Jesenici na Rakovnicku.