Městské listí zůstalo v okapu a na střeše. Majitelé zahrady podali na radnici návrh na exekuci

Své listí uklidíme, jejich tam necháme

Oldřich Popek tentokrát rozhovor odmítnul. K dalšímu úklidu musí lidé z radnice nastoupit do soukromé zahrady za týden. „Když absurdistán, tak absurdistán. Nařídím svým lidem, aby pečlivě sbírali naše listy z javoru mléče, ale nebudeme sbírat jejich listy z javoru ořešáku, protože to je jejich strom. Budeme jako Popelka,“ poznamenal starosta. „Kdybychom měli takhle uklízet u každého, tak bychom to nezvládli,“ řekl Josef Pouk z Technických služeb Chlumce nad Cidlinou.

Za Chlumec se ve sporu postavil Svaz měst a obcí. Radnice podala dovolání k Nejvyššímu soudu a domáhá se zrušení rozsudku krajského soudu v Hradci Králové. Odmítá i exekuci.