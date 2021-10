Manželé si stěžovali na listí z městských stromů. Radnice má podle soudu jejich zahradu uklízet

Na okrasnou zahradu manželů Popkových padají květy a stromy z městské aleje javorů. Krajský soud nyní rozhodl, že spad narušuje práva vlastníků pozemku. Chlumecká radnice tak bude muset zajistit úklid pozemku, který jí nepatří.

„Šest metrů stromy přesahují nad náš pozemek, proč bychom my měli uklízet binec, který padá z městských stromů. Obtěžuje nás to celý rok de facto,“ řekl majitel zahrady Oldřich Popek.

Pracovníci technických služeb Chlumce nad Cidlinou uklízeli na pozemku manželů Popkových už potřetí. V listopadu budou muset přijet ještě dvakrát. „Žalovaný bude úklid zahrady provádět jednou měsíčně od března do září. V říjnu a listopadu, tedy v době zvýšeného spadu listí dvakrát měsíčně,“ stojí v rozsudku královéhradeckého soudu.

Verdikt soudu je podle starosty nebezpečný i pro další města a obce

Město se závěrem krajského soudu nesouhlasí. „Tohle je hrozně nebezpečné pro všechny obce a města v republice. Soused k sousedovi může začít uplatňovat takovéto nesmyslné požadavky,“ reagoval starosta Chlumce Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

Radnice dokonce uvažovala, že by nechala vzrostlé, sedmdesát let staré javory pokácet, úřady to však nepovolily. Spad listí daleko od stromů je podle starosty „zákon přírody, který se nedá přebít“. Majitel zahrady si ale trvá na svém, podle něj patří městu, které se má o listí postarat.