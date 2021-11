„Hmyz je fajnOVY.“ Ostravský spolek rozmístil hmyzí hotely navržené umělci

Domky je tak možné nalézt stylizované do podoby vosích hnízd na staré pouliční lampě, kráčejících siluet členů Beatles nebo dřevěné lodi. V budoucnu plánují členové spolku vytvořit i mapu s konkrétní lokací všech hotelů. Poslední z autorských kusů umístili na konci října členové spolku Fiducia společně s autorem Lukášem Dvorským v Hrabůvce nedaleko gymnázia Františka Hajdy.

„Chodí k nám zájemci a ptají se, kde všude se naše hmyzí hotely nacházejí, že by je rádi navštívili. Za to jsme moc vděční, protože jsme měli z reakcí veřejnosti obavy. Je ale vidět, že se lidé zajímají, a nejspíš tomu napomáhá i netradiční vzhled. Máme na to velmi pozitivní ohlasy. V nejbližší době bychom proto rádi umístili na internetové stránky interaktivní mapu s rozmístěním našich domků, aby si je zájemci mohli najít,“ doplnila Rozehnalová.

Součástí projektu byly i tvořivé dílny pro veřejnost s autory jednotlivých mobiliářů. Zájemci si tak mohli vyrobit menší vítězné verze hmyzích domků a rozmístit je na vlastní balkony nebo zahrady. Podle Rozehnalové by spolek v projektu „Hmyz je fajnOVY“ rád pokračoval, ale kvůli náročné realizaci proběhne další ročník nejspíše až za rok.

„Určitě chceme v naší práci pokračovat. Hmyzí hotely jsou náročné v ohledu vyřizování povolení i samotné realizace ze strany umělců, proto příští rok nejspíš projekt v této podobě neproběhne. Rozvoj hmyzí populace ve městech ale chceme i nadále podporovat například formou broukovišť,“ uzavřela Rozehnalová.