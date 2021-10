V Děčíně začala rekonstrukce trati pro nákladní vlaky. Vznikne nový most, opravy se dočká i tunel

Kvůli špatnému stavu mostu dlouhého přes 260 metrů po něm vlaky mohly jezdit pouze třicetikilometrovou rychlostí. Uvažovalo se i o snížení na deset kilometrů v hodině. Po opravě se naopak zvýší na padesát.

Kompletně budou stavaři sanovat téměř čtyři sta metrů dlouhý tunel, vymění železniční svršek a spodek a opraví trakční vedení. Součástí projektu je rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. „Nákladní koridor mezi stanicemi Děčín východ –⁠ Děčín-Prostřední Žleb tak získá výrazně lepší parametry,“ uvedl ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Výkopové práce už začaly. Prostějovská firma vyrábí ocelový most, který po přepravě do Děčína řemeslníci svaří a splaví k novým pilířům postaveným ve vodě. „Je to skutečná výzva, technicky zajímavá konstrukce, kde se může uplatnit to, co stavaři umí,“ řekl Jakub Svoboda, ředitel společnosti Strabag Rail, která zakázku vyhrála.

Důležitý bude dostatek vody v Labi

Starý most se nejprve posune na provizorní pilíře a posléze splaví a bezpečně rozebere. K pracím tak mimo jiné bude potřeba dostatek vody v Labi. Ocelovou část pro nový most firma nakoupila už v zimě letošního roku. „Stihli jsme to za relativně dobré ceny, zbytek ale už bude zatížen zdražením materiálu,“ poznamenal Svoboda.

Náročné jsou podmínky pro práci dělníků, řadu věcí bude nutné udělat z řečiště, v tunelu jsou stísněné podmínky, v jeho sousedství je skála. Stavba se také významně dotkne obyvatel Děčína.

„Část tunelu se musí odkrýt, vykopat, budou se přesouvat hmoty uprostřed vilové čtvrti. Opravovat se bude také most přes Riegrovu ulici, což je významná spojnice do nemocnice, a most přes Kamenickou ulici, to budou tři úskalí. Zahustí se provoz v Děčíně, kudy budou projíždět těžké nákladní vozy. Bude to nepochybně komplikace, ale mělo by to znamenat, že dráha bude sloužit dalších sto let,“ vysvětlil primátor Děčína Jiří Anděl (ANO).

Po dohodě s radnicí je součástí projektu stavba protihlukových stěn v délce zhruba sedm set metrů v místech, kde trať protíná městskou zástavbu.