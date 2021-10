Obyvatelka domova pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí dala na opravu kaple 750 tisíc. Sbírka pokračuje

Malá kaple poblíž centra města je pro většinu obyvatel Frýdlantu nad Ostravicí neznámá. Každý týden se v ní ale stále scházejí věřící. Mezi nimi i klientka přidruženého domova pro seniory Valerie Plačková.

Ta do sbírky na její opravu přispěla 750 tisíc korun. „Byla bych ráda, kdyby každý aspoň něco přispěl, na varhany a na tu výzdobu,“ řekla seniorka.

Obnovit je potřeba oprýskanou malbu i podlahu. Celkovou výměnou pak projde osvětlení. Jeho kabely totiž vedou nezakryté podél stěn a leží na podlaze.

Podle farnosti jde v regionu o unikátní stavbu. „Ta kaple je jedinečná v tom stylu, ve kterém byla postavená ve druhé polovině devatenáctého století. Kopíruje římské baziliky výzdobou, kazetovým stropem, který je krásně zdobený,“ řekl farář Roman Macura.

Získat dotaci je problém

Přesto kaple není kulturní památkou a město i domov mají problém získat na její opravu dotaci. Jako kulturní památka by se tak musel nechat zaregistrovat celý objekt bývalého kláštera, kde sídlí domov pro seniory. Ten ale už kvůli potřebám klientů prošel příliš mnoha úpravami. Na opravu kaple zároveň domov nemůže použít prostředky určené pro sociální služby.

„Snažíme se o to, abychom nejenom sdělili lidem, že tady probíhá duchovní činnost, ale že ta kaple k Frýdlantu patří,“ řekl ředitel Střediska sociálních služeb Jiří Hořínek.

Město by kapli proto rádo otevřelo i pro kulturní akce. Od začátku října tam lidé mohou přijít na komentované prohlídky. „Cílová částka na rekonstrukci a restaurování kaple je poměrně vysoká, je to čtyřiadvacet milionů korun. My samozřejmě neočekáváme, že bychom ze sbírky veškeré tyto prostředky získali,“ řekla Petra Filipová z odboru školství a kultury Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí. Zastupitelé tak budou dál žádat o dotace. Samotná sbírka potrvá tři roky.