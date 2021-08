Nelegální ubytovna v Hradci Králové obtěžuje místní. Magistrát nemá na její zrušení kompetence

Obyvatele v hradeckých Svobodných Dvorech vyděsila jednu noc v červenci noční rvačka obyvatel sousedního areálu Ligmet. Jeden z nich zkolaboval a museli ho zachraňovat masáží srdce. „Rozdýchávala ho sousedka. To nás stmelilo a snažíme se proti tomu bojovat, čím to jde,“ popsal místní obyvatel Martin Pávek.

Cizinecká policie zjistila, že dům nemá číslo popisné a jako ubytovna nikdy kolaudovaný nebyl. „Ubytovna je nelegální, a pokud jsou tam ubytováni lidé, je to v rozporu se zákonem,“ řekla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Místní založili na obranu spolek

Místním došla trpělivost a založili spolek, pozvali právníka a klepou na dveře úřadů, aby zasáhly a ubytovnu zavřely. „Nemohu spát, musím si brát prášky a necítím se tu bezpečně. Hluk, rámus, pokřikování, chození ulicí po deseti, hraní hudby,“ postěžovala si místní obyvatelka Jaroslava Honegrová.

Občany v Boční ulici nejvíc rozzlobilo, že přijíždějí další turnusy a ubytovna funguje dál, jako by se nic nedělo. „Nikdo s tím nic nedělá a přijde nám, že nás tahají za nos,“ řekla další obyvatelka Jaroslava Krejsarová. Na dotaz, proč město nezavře ubytovnu z moci úřední, náměstek primátora Pavel Marek (ANO) odpověděl, že na to magistrát pravomoci nemá. „Hledáme všechny cesty, jak to provozovateli znepříjemnit, aby tu ubytovnu uzavřel sám,“ dodal.