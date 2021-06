V Nymburce roste nová lávka přes Labe. Vydrží až sto let

Práce komplikovalo počasí, kvůli hrozícím bouřkám nebylo možné použít jeřáby. Mírné zpoždění nabraly i kvůli pandemii koronaviru a zpoždění s dodávkou ocelové konstrukce. Původně měla být lávka uvedena do provozu koncem září, nyní plány počítají s polovinou listopadu.

Životnost přemostění má být až sto let. „Ocelové konstrukce jsou chráněny silnou vrstvou nátěrového protikorozního systému a některé konstrukční díly jsou i vyměnitelné, takže tu požadovanou životnost musí splnit,“ vysvětlil Vítek.

Prostřední část lávky sestavili dělníci na břehu, pak ji spustili na loď a převezli tři sta metrů proti proudu. Sedmdesát metrů dlouhý a čtyři sta tun vážící díl nakonec zvedly dvě věže sedm metrů nad hladinu Labe. „Zvolili jsme tuto metodu, abychom co nejméně činností dělali nad vodním tokem. Pokud je mi známo, tak na území České republiky tato technologie ještě použita nebyla,“ řekl specialista pro obory betonové a mostní konstrukce společnosti Hochtief Petr Vítek.

Původní lávka byla stejná jako v Troji

Nová lávka bude víc než 220 metrů dlouhá a čtyři metry široká. Sloužit bude pro pěší i pro cyklisty. A v případě nutnosti po ní budou moci projet taky záchranáři, hasiči nebo policisté.

Původní lávku město dalo v roce 2018 kvůli havarijnímu stavu zbourat. Byla stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, která se zřítila do Vltavy v roce 2017. Návrh na nový most připravila společnost SHP – Stráský, Hustý a partneři. Jednatelem firmy a autorem návrhu je projektant Jiří Stráský, právě on navrhoval lávku v Troji i předešlou v Nymburku.