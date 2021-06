Zoologickou zahradu v Ústí nad Labem povede zooložka Ilona Pšenková

Pšenková chce vytvořit mezinárodně uznávanou zoo, jež bude dál chovat ikonické druhy živočichů. Podle ní je důležité pavilony přestavět a některá zvířata přesunout. Orangutani by podle ní mohli být v nynějším sloninci.

Z instituce chce vytvořit jakousi archu s ohroženými druhy zvířat, která by ochraňovala. „To se nám líbí, protože my všichni, co jsme tam doprovázeli své děti, se domníváme, že by ústecká zoo měla tuto náplň udržet,“ uvedl Nedvědický.

Fejk chtěl, aby se město chovu drahých zvířat, jež podle něj aktuálně živoří, vzdalo. Jako příklad uvedl slony a orangutany. Měl představu udělat ze zoo iluzi otevřené volné přírody.