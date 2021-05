Kandidáti na šéfa ústecké zoo představili své plány. Pšenková chce vzácné chovy, Fejk otevřené expozice

Podle Fejka je důležité opustit zastaralé postupy a systémy. Kromě zřízení parkoviště by chtěl, aby se už nechovali sloni, kočkovité šelmy či orangutani. „Sloni vyžadují super podmínky k životu, jinak nemáte právo je mít,“ řekl k ikonickým zvířatům zoo.

Fejkova představa je udělat ze zoologické zahrady iluzi otevřené volné přírody. Podle něj jsou vysoké investice nesmyslné, dobré by bylo nejstarší pavilony vyřadit a vytvořit nové, které budou úsporné a nízkonákladové. Navrhuje třeba zřídit luční expozici se zebrami, žirafami či pštrosy. Další expozice by podle něj měly být založeny na volném pohybu lidí mezi zvířaty. V zoo by také viděl velkoprostorové voliéry a jeden velký areál domácích zvířat z různých koutů světa. Navrhuje také vystoupení se zvířaty, například sokolnictví.

Pšenková chce v Ústí slony i orangutany

Protikandidátka bývalého šéfa pražské zoo Pšenková by naopak v zoo orangutany, slony či šelmy a lidoopy zachovala. Podle ní je důležité pavilony předělat a některá zvířata přesunout. Orangutani by podle ní mohli být nově v nynějším sloninci. Její vizí je udělat z instituce jakousi archu, která by disponovala ohroženými druhy zvířat, jež by ochraňovala.