V Teplicích se otevřelo centrum, kam mohou lidé odnášet nepotřebné věci

„Zatím se můžou do re-use centra, které jsme dnes otevřeli, nosit drobné předměty z domácnosti. Ať už je to nádobí, malé kusy nábytku jako židle, nějaký stolek, ale žádné velké záležitosti,“ uvedl Hanza, který do kovového kontejneru dal dětskou autosedačku.

Zaměstnanci společnosti Marius Pedersen, s níž na zřízení centra radnice spolupracovala, donesli například hrnce, helmy na kolo či dětskou postýlku. „Každý občan se sem může přijít podívat, jestli by se mu něco nehodilo a něco si vzít,“ řekl primátor. Dodal, že služba je bezplatná.

Pilotní projekt zaplatila společnost ze svého rozpočtu, podle pracovníka z Marius Pedersen šlo o pořízení buňky. „Veškerá obsluha a provoz sběrného dvoru je hrazená městem v rámci smlouvy o likvidaci odpadu,“ uvedl zaměstnanec. Lidé mohou přinášet nebo odnášet věci z centra kdykoli v otevírací době sběrného dvora.

Přidají se další města

Zřídit re-use centrum má v plánu také Děčín, který ho chce využít i pro sociální služby jako obdobu nábytkové banky.

„V rámci připravované zadávací dokumentace na sběrný dvůr, je re-use point zahrnut. Po zhotoviteli budeme chtít zřízení tohoto místa v rámci jeho sběrného dvoru. Poté, co bude město vlastnit vhodný prostor, případně sběrný dvůr, bude re-use point provozovat samo,“ řekla náměstkyně primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín). Krajské město podle mluvčí Romany Macové otevření re-use centra vyhodnocuje a sbírá podklady z jiných měst, uvedla.

Centrum naopak nepřipravuje Chomutov, ve městě podobnou službu už poskytuje humanitární organizace ADRA. „Konkrétně provozují Charitativní obchod ADRA Chomutov, sociální šatník a nábytkovou banku,“ informovala mluvčí města Veronika Říhová. ADRA na svém webu uvádí, že například z výtěžku z prodaného oblečení financuje své aktivity, zejména pak dobrovolnictví u seniorů či u dětí.