V Pačejově mají nové koleje a nástupiště. Podchod vyzdobily kresbami děti

V Pačejově musely dosud rychlíky brzdit až na 65 kilometrů za hodinu, teď tudy projedou až stokilometrovou rychlostí. Dokončená dvouletá stavba je jednou z etap modernizace trati Plzeň-České Budějovice, na níž díky novým soupravám z Plzně do Horažďovic přibývá cestujících a stejné je to na jihočeské straně hlavního železničního tahu.

„Stavba zahrnovala optimalizaci 4,6 kilometru trati, rekonstrukci zastávky Kovčín a stanice Pačejov. Ta je díky novému podchodu bezbariérová,“ řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Na výzdobě podchodu se podílely místní děti. Správa železnic vybírala ze 140 kreseb a uhradila jejich překreslení na zdi. „Jde o první stanici v Česku, jejíž podchody byly vyzdobené podle dětských návrhů,“ poznamenala Pistoriusová.

Zvýšila se bezpečnost i kultura cestování

Správa železnic upravila železniční svršek a spodek v délce 12 kilometrů. Kromě kolejí ve stanici Pačejov jsou zrekonstruované části navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku. Vzniklo jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště o délce 120 metrů. „Zvýšila se propustnost trati, bezpečnost i kultura cestování,“ dodala mluvčí.

Součástí projektu byla výstavba dvou 120metrových nástupišť a přístřešku v zastávce Kovčín, rekonstrukce trakčního vedení v celém úseku, čtyř mostů a výstavba opěrné zdi. „Po demolici původního silničního nadjezdu v blízkosti zastávky Kovčín se staví nový. Rekonstrukcí prochází také výpravní budova, práce budou hotové do konce letošního roku,“ uvedla Pistoriusová.

Oprava čeká i výpravní budovu

„Cestujícím se zkvalitní a hlavně zrychlí cestování. Doufám, že bude více lidí cestovat vlakem, uvolní se silnice a zlepší životní prostředí. Stejnou stavbu už provedla Správa železnic v nedalekých Horažďovicích a Strakonicích a připravuje se rozšíření na dvojkolejnou trať z Nepomuku do Plzně. Díky dohodě s investorem se opravuje výpravní budova, která původně nebyla v plánu celkové modernizace stanice,“ řekl starosta Pačejova Jan Vavřička (Za rozvoj obce a regionu).

V Pačejově se 750 obyvateli staví jen osobní a spěšné vlaky. Díky tomu, že v roce 2018 na trať nasadily České dráhy nové soupravy Regiopanter, začali lidé vlak více využívat, nejvíce v blízkém okolí Plzně. „Díky vstřícnosti Plzeňského kraje se nám vrátila ranní čtyřka (do Plzně) a půlnočka (z Plzně). Předtím odtud nemohli lidé jezdit vlakem brzy do práce do Plzně a pozdě večer z Plzně z kulturních a sportovních akcí,“ uvedl starosta.

Železnice z Plzně do Českých Budějovic, součást císařské železnice z Plzně do Vídně, byla podle Vavřičky postavena před 154 lety a 9. září 1905 po ní projížděl císař František Josef I. na obhlídku nedalekého vojenského cvičení. Pačejov je podle starosty nejvyšším místem na trati. „Všechno z Plzně k nám jede do vršku a do Budějovic zas z kopce,“ dodal.

Modernizaci spolufinancuje evropský operační program Doprava, jehož podíl může dosáhnout až 810 milionů korun.