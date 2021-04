Mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem mohou mít cestující jednu dopravní kartu. Ulehčí jim to cestování

Cestujícím, kteří se pohybují po Moravskoslezském a Zlínském kraji, už stačí pouze jedna karta, takzvaná ODISka nebo ZETka. „Je to proto, že je to sousední kraj a existuje významná přeshraniční doprava mezi naším a Zlínským krajem,“ vysvětlil jednatel společnosti KORDIS Aleš Stejskal.

Nejprve si musí cestující na svou kartu nabít hotovost. To může udělat v dopravních centrech, u řidiče nebo v automatech. „Když se člověk, který má zlínskou Zetku, pohybuje po Moravskoslezském kraji, může si nahrát jejich časové kupony,“ vysvětlil vedoucí technického oddělení KOVED Zlínského kraje Broněk Bryson.

Dlouhodobé kupony Zlínského kraje na ODISku zatím nahrát nejdou. Do budoucna se ale s touto variantou počítá. Za deset let života si o ODISku v Moravskoslezském kraji požádalo na 600 tisíc obyvatel. Dopravní kartu Zetka si zatím vyzvedlo šest tisíc obyvatel Zlínského kraje.

V plánu je propojení dalších krajů

Karta zatím platí jen v autobusech. Od druhé poloviny letošního roku by mohla platit i v regionálních vlakových spojích. „Do budoucna plánujeme, že by naše karty uznával Jihomoravský kraj. Je to otázka roku, dvou,“ řekl jednatel společnosti KOVED Zlínského kraje Martin Štětkař.

Moravskoslezský kraj se do budoucna nevzdává spolupráce s krajem Olomouckým. Tam ale zatím neexistuje dopravní karta. Podle KODISu je možnou cestou nákup jízdného přes mobilní aplikace.