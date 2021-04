Lékařská fakulta Ostravské univerzity získá akreditaci, zatím na pět let

Počátkem letošního roku zaslala úřadu přepracovaný akreditační spis, v němž se snažila vypořádat s připomínkami úřadu, který fakultě například vytýkal nedostačující personální obsazení.

„Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu vítáme. Je to skvělá zpráva nejen pro fakultu, univerzitu a fakultní nemocnici, ale pro celý moravskoslezský region. Co nejdříve začneme pracovat na přijímacím řízení pro nové mediky. Uskutečnit by se mohlo během prázdnin, tak aby k nám studenti mohli nejpozději v září nastoupit,“ řekl děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar.

Čas na dokončení změn

Dodal, že délku intervalu udělení akreditace vnímá jako důvěru vůči stávajícímu vedení Lékařské fakulty a snahu poskytnout fakultě dostatečný čas na to, aby mohla dokončit všechny plánované změny. „Osobně nepochybuji, že se nám to podaří a že studenti medicíny, kteří k nám nastoupí, budou moci na naší fakultě absolvovat celé své šestileté studium,“ doplnil Maďar.