Může se stavět. Antimonopolní úřad zastavil řízení o tendru na královéhradecký stadion

Antimonopolní úřad správní řízení zastavil poté, co stavební společnost PORR vzala minulý týden zpět svůj návrh, kterým tendr napadla. Firmě se nelíbily některé zadávací podmínky soutěže a nastavená hodnoticí kritéria. Nelíbil se jí také způsob, jakým město vypořádalo její námitky. Město tvrdí, že postupovalo správně. Firma PORR se do soutěže, kterou město vypsalo loni v září, nepřihlásila.

Město Hradec Králové nyní tendr uzavírá. Rada města v úterý doporučila sdružení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont jako vítěze tendru ke schválení zastupitelům. Zastupitelstvo o tom bude jednat 29. března. Pokud zastupitelstvo sdružení jako vítěze schválí, budou moci obě strany následně podepsat smlouvu. To by při běžícím správním řízení u ÚOHS nebylo možné a město by s podpisem smlouvy muselo čekat.

Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu připravuje přes 15 let. Jde o jednu z přednostních investic radnice. Nynější tendr, který město vypsalo loni 4. září, je čtvrtý v pořadí.

Podle vedení města je stavba stadionu znovu o krok blíž. Pokud zastupitelé vítězné sdružení schválí, mohla by být smlouva podepsána zhruba v polovině dubna. „Ačkoliv to v tuto chvíli vypadá skutečně velmi nadějně, tendr bude ukončený až právě podpisem smlouvy. Stále musíme dbát na zákonné lhůty a podmínky zadávacího řízení, stejně tak nemůžeme předjímat rozhodnutí zastupitelstva,“ řekl náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).