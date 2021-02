„Matějská“ letos nebude. Rušení poutí ohrožuje českou tradici výroby atrakcí

Situace kolem vládních nařízení je podle Evy Kočkové nejistá a s letošním ročníkem matějské pouti kvůli tomu nepočítají: „Jenom příprava nám trvá půl roku, a navíc máme provozovatele atrakcí ze zahraničí, u kterých je účast ještě složitější než u Čechů.“

Posunutí začátku pouti podle ní nepřichází v úvahu, protože jde o tradiční datum konání, a navíc mají provozovatelé atrakcí nasmlouvaná místa jinde. Návštěvníci tak budou mít přes léto možnost navštívit v areálu pražského Výstaviště alespoň zábavní městečko s omezeným počtem atrakcí.

Výroba atrakcí má v Česku rodinnou tradici

Kvůli zrušeným poutím se dostávají do problémů také výrobci atrakcí. „Zatím máme práci na půl roku, protože máme nasmlouváno z doby před karanténou a zákazníci u nás čekají i dva roky, než na ně přijde řada. Co bude potom, nevíme,“ říká výrobce atrakcí Josef Hanuš. Jeho firma vyrábí ruská kola, strašidelné hrady, řetízkové kolotoče a i další menší atrakce.

Podobně je na tom také Jiří Zvára. Do jeho firmy, která nabízí od malých dětských atrakcí po velké adrenalinové, zavítal poslední zákazník před rokem. „Výroba atrakcí má v Čechách většinou rodinnou tradici. Nedostane se k tomu obyčejný člověk zvenku,“ říká Zvára.

Právě technologická náročnost je důvodem, proč se jejich ceny pohybují ve vyšších stovkách tisíc až milionech korun. Firmy Zváry i Hanuše dělají atrakce na míru každému zákazníkovi. „Všechno musí sedět do posledního detailu, aby atrakce byla bezpečná a složená mohla jezdit po silnici,“ vysvětluje Zvára. I podle Hanuše je k výrobě atrakcí nezbytná praxe: „Je to, jako když vyrábíte letadlo. Umíme to, protože to děláme celý život, ale nováček tohle v potřebné kvalitě nezvládne,“ dodává Hanuš.