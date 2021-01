Karviná dostala nejhorší známku v Indexu korupčního rizika. Zvažuje žalobu na Hlídače státu

Karvinou v posledních letech zařadila anketa společnosti Obce v datech na poslední příčky hodnocení kvality života. Za hospodaření s financemi ji teď poslal na poslední místo Hlídač státu.

„Hodnocení K-Indexu nás výrazně poškozuje. Budeme se bránit. Vyzvali jsme organizaci k tomu, aby udělala opravy, protože spousta dat, která tam jsou, jsou nesmyslná a nemají žádnou logiku,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

V roce 2019 měla Karviná schválený rozpočet 960 milionů korun. Podle Hlídače státu měla uzavřít smlouvy v hodnotě 11 miliard. „Robot, který to údajně dělá, načítá cenu zakázky. To znamená, že si řádně vysoutěžíme firmu, která dělá například zakázku za dvacet milionů korun, s tou firmou uzavřeme pět dodatků a konečná hodnota není dvacet, ale sto milionů. To znamená, že to násobí,“ vysvětlil Wolf.

Podobnou zkušenost mají i v sousední Orlové, kterou ale hodnotil K-index daleko lépe než Karvinou. „Když si rozklikáte jednotlivé kategorie, tak tam trochu rozpory jsou. Sám vidím, že to není úplně objektivní vůči těm, co jsou hodnoceni,“ podotknul starosta Orlové Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi).