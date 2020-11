Rodina Baťova je tématem pouličního umění. Portréty zdobí stěny podchodu ve Zlíně

Nadace Tomáše Bati každoročně pořádá sochařské sympozium, letos ale muselo být kvůli epidemii koronaviru a souvisejícím opatřením zrušeno. „Nechtěl jsem se vzdát podpory umění ve Zlíně úplně, a tak jsme hledali s kolegy alternativní řešení. S myšlenkou streetartu přišel kolega Viktor Riško, který zmíněným podchodem procházel téměř denně, a vadilo mu, že cesta k vile Tomáše Bati vede skrze tak nedůstojné místo, které by mohlo vypadat úplně jinak a baťovsky inspirovat,“ uvedl ředitel nadace Pavel Velev.

Fenomén Baťa

Do výběrového řízení sympozia se přihlásilo osm umělců, každý zpracoval vlastní návrh. Autorem toho vítězného je Dalibor Vybíral. „Téma Baťa mě velmi inspirovalo. Najít motiv, který by byl všeříkající, je u tak širokého tématu obtížné. Baťa svojí prací a filozofií zasahoval téměř do všech výrobních oborů a napříč společenskými tématy. Zaměřil jsem se tedy na to, kdo byly osobnosti, které pomáhaly tento fenomén tvořit. Chtěl jsem, aby tváře jeho ženy, syna a spolupracovníků vystoupily z anonymity a pomalu vstupovaly do podvědomí kolemjdoucích,“ uvedl Vybíral.