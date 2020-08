Při nehodě autobusu a nákladního auta u Plzně zemřel jeden člověk. Policie řídí dopravu

U Plzně se ve středu ráno srazil autobus s nákladní autem. Policie informovala, že při nehodě zemřel jeden člověk, další tři zranění byli převezeni do nemocnice. Silnice I/26 z Plzně směrem na Sulkov je zavřená, řidiči nemohou využít ani nájezd na D5 směr Rozvadov. Do Plzně je silnice volně průjezdná. Policisté dopravu odklánějí na kruhovém objezdu v Plzni u obchodního domu Makro. Omezení potrvá zhruba do poledne.