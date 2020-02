U Zdechovic na Pardubicku hoří skládka pneumatik

Požár se nejspíš rozšířil od horkého popela z kamen, který někdo hodil do popelnice a svozový vůz vyklopil na skládce, řekl Pražák. „Bohužel se to čas od času stane. Je to náhoda, sejde se víc faktorů včetně velkého větru. Je to věc, která se nedá ovlivnit,“ řekl Pražák.

Podle hasičů jsou na skládce i pneumatiky, které se používají k zatížení odpadu. Ředitel společnosti Bohemian Waste Management Jiří Pražák však uvedl, že na skládce žádné pneumatiky nejsou.

Skládka začala hořet po páté hodině. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Povolali i kolegy ze Středočeského kraje. Podle Horákové skládky hoří dlouho. Oheň bude hasit také kontejnerový automobil s pěnidlem. Vůz Institutu ochrany ovzduší z Lázně Bohdaneč monitoruje vzduch, dodala Horáková.

Starostové obcí dostali od hasičů textovou zprávu, aby lidé kvůli kouři raději nevětrali. „Vítr nefouká směrem na obec, kouř k nám nejde,“ řekl starosta Zdechovic Radomír Stříška.

Zdechovickou skládku provozuje firma Bohemian Waste Management, kterou společnost založila spolu s Hradcem Králové a Pardubicemi, které mají po 20 procentech. Na skládce se ukládají odpady z obou krajských měst a dalších obcí.