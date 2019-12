V čekárně se potkali náhodou. Jeden z příslušníků Vězeňské služby chránil dceru vlastním tělem

V době útoku nebyli ve službě, k lékaři šli ve svém volnu. „Byli samozřejmě neozbrojeni, útoku nemohli nijak zabránit,“ doplňuje Dohnal. Devětačtyřicetiletého Petra Langa, který před střelcem chránil svou dceru, útočník zasáhl do hrudníku. Dívce se podařilo utéct do bezpečí, její otec těžkému zranění podlehl na operačním sále.

„Po operačním výkonu jsem se dozvěděl, že šlo o otce, který chránil svou dceru. To nás tady, kteří máme děti, pochopitelně hluboce zasáhlo,“ přiznává chirurg Marcel Mitták. Langův kolega Ondřej Kubek ho popisuje jako veselého a přátelského muže. „Tady nenajdete nikoho, kdo by vám o něm řekl špatné slovo, tady jsme všichni jedna parta. Je to těžká ztráta v našich řadách.“