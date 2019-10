V Brně je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Bohunická ulice. Chystá se i čištění tunelů

Průjezd Bohunickou byl omezený už od léta, teď se řidičům osobních automobilů uzavřel úplně. Pro autobusy MHD zatím zůstane průjezd zachovaný, a to až do 15. listopadu, pak budou muset i autobusy jet po objízdné trase. Rekonstrukce za 81 milionů korun skončí až na podzim příštího roku.

Čištění tunelů se dotkne řidičů výrazně méně. V pondělí 14. října se začaly čistit Královopolské tunely. Galerie Voroněžská byla uzavřena do úterní páté hodiny ráno. Galerie Záhřebská se ve stejném čase uzavře v úterý večer.

🅿️🚫 Pozor na modré pruhy. Silničáři se v Brně pustí do velkého malování v nových oblastech už příští týden. Jsou s tím spojené i zákazy zastavení a odtahy. Další komplikací v brněnské dopravě bude uzavřená Bohunická ulice i údržba tunelů. Podrobnosti v grafice ⤵️ pic.twitter.com/DGWJgTmmzl — Události Brno (@UdalostiBrno) October 14, 2019

Tunely budou v noci v jednom směru uzavřené

Hlavní tunelové tubusy se střídavě uzavřou nejprve od středečních šesti do čtvrtečních pěti ráno a hodinu poté se uzavře tubus ve druhém směru do pátečních pěti hodin ranních. Auta pojedou vždy v jednom pruhu volným tubusem. Kvůli údržbě technologií se celý tunel uzavře o víkendu, a to od pátečních devíti večer na čtyřiadvacet hodin.

Příští týden se bude pracovat v Pisáreckých tunelech. První tubus se uzavře od pondělí 21. října vždy v nočních hodinách od jedenadvaceti do pěti ráno až do středy. V opačném směru řidiči neprojedou ve stejném nočním čase od čtvrtka 24. října do neděle 27. října.