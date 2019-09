Tramvaj jako skládačka. Pracovníci brněnského dopravního podniku si nové Draky postaví sami

Technici brněnského dopravního podniku se pustili do kompletace prvních dvou nových tramvají. Jednotlivé díly dodávají Krnovské opravny a strojírny. Celkem by mělo během pěti let vyjet do ulic 41 nových tramvají za miliardu tři sta tisíc korun, které postupně nahradí staré vozy K2.