Obecné ohrožení. Policie obvinila řidiče kamionu, který zůstal stát v Uhříněvsi mezi závorami

Policie obvinila řidiče kamionu, který v pátek zastavil na železničním přejezdu v Uhříněvsi, z obecného ohrožení z nedbalosti a také z poškození obecně prospěšného zařízení. Za to mu hrozí až osm let vězení. Osmašedesátiletý cizinec stál s kamionem několik minut na přejezdu mezi spuštěnými závorami, pak do něj narazil vlak. Podle policejní mluvčí zatím řidič neřekl, proč neprorazil závory a z přejezdu neujel.