Návrh rozhledny na Klínovci rozhádal obyvatele z okolí. Přírodu zaplaví turisté, bojí se kritici

Fotografie návrhu rozhledny na sociálních sítích zkritizovaly tisíce lidí, včetně radních z Božího Daru. Ti se bojí, že nová stavba změní charakteristický krajinný ráz Klínovce s televizní věží.

„Podle našeho mínění je nadměrně vysoká. Mluví se o 65 až 93 metrech, což by zastínilo i současný televizní vysílač,“ řekl starosta Božího daru a senátor Jan Horník (STAN).

Rozhledna by měla stát přibližně půl kilometru od vrcholu Klínovce. „Máme v tuto chvíli rozpracovaných několik variant,“ potvrdil zástupce investora Martin Palán. Podle nového návrhu by ale rozhledna neměla příliš převyšovat stromy a měřit by měla zhruba 50 metrů.

Autoři petice se obávají, že i tak do lokality kvůli atrakci přijede denně i přes pět set aut. „Bude to opravdu velký zápřah pro přírodu,“ myslí si autor petice Petr Masák.

V létě prázdné penziony

V Jáchymově a Loučné pod Klínovcem by nové turisty na letní sezonu uvítali. „Sedmdesát procent penzionů se bohužel ještě pořád zavírá,“ popsala letní provoz starostka Loučné pod Klínovcem Jana Müllerová. „Je potřeba zajistit celoroční využití kopce,“ dodal starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Parkování i přepravu turistů by měl zajišťovat Skiareál Klínovec. „Jsou tady hotová parkoviště, lanovky. Myslíme si, že kapacita je více než dostatečná,“ mírní obavy jednatel areálu Petr Zeman. Projektanti nyní návrh upravují, aby vyhověl připomínkám. Pak zahájí stavební řízení.