Chcete bezpečné město? Investujte do chodců, zaznělo na debatě odborníků

„Tam, kde se hodně chodí, klesá kriminalita,“ zdůrazňuje Blanka Klimešová z organizace Pražské matky. Zaměřuje se proto na to, aby se lidem chtělo chodit pěšky. Naráží však na problém, že málokdo z politiků nebo úředníků vnímá chůzi jako způsob dopravy. Na její rozvoj tak z dopravního rozpočtu Prahy míří jen necelá dvě procenta výdajů. Nemá ani žádnou vlastní kapitolu.

Pěšky se přitom podle jejích dat uskuteční čtvrtina všech cest v Praze. Klimešová proto přišla s webem Chodci sobě, kde je možné upozorňovat na složitá místa. Pražané si tam nejčastěji stěžují na složité přecházení silnic. Přechody buď chybí, jsou přes dva jízdní pruhy, nebo těsně před nimi parkují auta či kontejnery, přes které není vidět.

Vzniká tak začarovaný kruh míst, kterým se chodci v obavách o své bezpečí vyhýbají, což jejich bezpečnost dále snižuje. Názorně to ukazují třeba cesty dětí do školy. Skoro polovina žáků by si tam podle Klimešové přála jezdit na kole, koloběžce nebo skateboardu. Jenže dělají to pouhá tři procenta z nich.

Jedním z hlavních důvodů je, že se rodiče bojí posílat své ratolesti na kolečkách do hustého a chaotického automobilového provozu, který se ráno před školami tvoří. „Během půl hodiny se nakumuluje velké množství aut. Všichni spěchají, chtějí zaparkovat nejblíž škole, otáčejí se,“ popisuje situaci Klimešová. Proto rodiče raději vezou děti autem, čímž onen provoz dále zahušťují a perspektivu změny jen oddálí.

V jedné škole v Karlíně se Klimešové a jejím kolegům z kampaně Pěšky do školy podařilo tento kruh rozetnout. Stačil zákaz dovážení dětí autem přímo před budovu. Mnozí rodiče nejdřív nesouhlasili, po čase jich ale většina říká, že jsou spokojení. Děti se projdou, stráví víc času se spolužáky a rodiče nemusejí ráno pracovat jako taxikáři.

Teorie rozbitého okna

Že bezpečí ve městě, a to nejen na silnicích, záleží na pravidlech chování i na podobě veřejného prostranství, říkají už od 60. let 20. století zastánci principu Prevence kriminality prostřednictvím designu prostředí (CPTED).

Základním principem tohoto přístupu je přehlednost. Vychází z mnohokrát potvrzené hypotézy, že když je na člověka vidět, mnohem méně často spáchá nějaký přestupek nebo trestný čin. Staví i na tom, že když je ve veřejném prostoru na první pohled jasné, kam se má a kam nemá chodit nebo jezdit, tak je tep města méně chaotický, plynulejší a bezpečnější.

Poslední důležitou zásadou CPTED je údržba. Teorie rozbitého okna říká, že každé poškození veřejného prostoru časem začne svádět k dalšímu vandalismu. A prostor plný odpadků a rozbitých věcí se pak stává semeništěm kriminality.