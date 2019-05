V pražských Vršovicích unikal plyn. Evakuovaní lidé se už vrátili domů

„K masivnějšímu úniku plynu došlo kolem 16:30, narušené je podzemní středotlaké potrubí, dostalo se to do vchodu obytného domu,“ řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Koncentrace byly podle něj v horní mezi výbušnosti, velitel zásahu proto nařídil preventivní evakuaci devíti vchodů, asi stovky lidí. Hasiči do výbušného prostředí nasadili speciální ventilátory, koncentrace se pak podařilo snížit na dolní mez výbušnosti

Plynaři se k porušenému místu prokopali, místo museli zaškrtit, aby úniku plynu zamezili. Podle Vránka se to podařilo po 19. hodině. Poškozený kus se musí nyní nahradit novým a potom se může obnovovat dodávka plynu. „Týká se to asi šedesáti odběratelů,“ řekl Vránek. Předpokládá, že potrubí bude opraveno během noci.

Evakuační autobusy

Magistrát vyslal na místo evakuační autobusy. Sběrné místo pro zhruba 100 evakuovaných zajišťovali policisté pohotovostní motorizované jednotky.

Policie nyní bude zjišťovat příčiny celé události. „Především to, jak dalece byly dodrženy pracovní postupy,“ dodal policejní mluvčí Tomáš Hulan.