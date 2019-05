Invaze chroustů na Moravě? Lesy jsou prý ohroženy, postřik je ale vyloučen

Brouk z čeledi vrubounovitých (Scarabaeidae). Dospělý jedinec měří 20-29 milimetrů. Je silně ochlupený a téměř celý hnědě zbarvený, s tmavšími bočními okraji krovek, tykadlovitý vějířek samců je delší než hlava. Larva dorůstá až osmi centimetrů.

Dospělý brouk škodí v porostech středního a staršího věku, při přemnožení i v mladých porostech, nejčastěji v nižších, částečně i středních polohách. Larvy škodí zejména v mladých porostech, především na písčitých půdách. Okusují kořínky borovice lesní, případně dalších druhů borovic a smrku ztepilého.

Rojení probíhá obvykle už od počátku dubna až do začátku května. Samice kladou vajíčka na volné plochy. Larvy jsou aktivní od poloviny května do září a při zimování zalézají hlouběji do půdy. Celková doba vývoje je obvykle čtyři roky.

Zdroj: kurovcoveinfo.cz