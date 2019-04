Potápěči v Praze hledají dělníka, který spadl do kanalizační stoky

Potápěči pražských hasičů prohledávají šest metrů hlubokou výpusť na dešťovou vodu u hotelu Pyramida v Praze. Hledají dělníka, který pracoval na rekonstrukci hotelu a spadl do kanalizační stoky. Podle mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové spadli do výpusti dva muži, jeden z nich už byl vyproštěn a převezen do nemocnice.