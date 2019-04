Začalo bourání budovy II. Interny v olomoucké nemocnici. Už loni ji nahradil unikátní pavilon

V areálu Fakultní nemocnice v Olomouci začali dělníci demolovat skoro sto let starou budovu II. Interní kliniky. Objekt je prázdný od září loňského roku, kdy se pracoviště přestěhovalo do nového pavilonu, který vznikl jenom několik metrů od staré budovy. Bourání by mělo probíhat do začátku července a bude stát skoro čtyři miliony korun.