Oddlužení Pramenů se odkládá. Převod pozemků musí počkat, až soudy rozhodnou o žalobě Karlovarských minerálních vod

Obec Prameny, kde žije 111 obyvatel, patří mezi nejzadluženější obce Česka. V současnosti se snaží umořit dluh přes 40 milionů korun, ještě před několika lety šplhal dluh přes 120 milionů korun. Do finanční pasti se obec dostala kvůli uzavření smlouvy o vybudování stáčírny minerálních vod. Obec investovala do průzkumných vrtů i přípravných prací. Z projektu ale sešlo.

Obecní účty měly být po uzavření kupní smlouvy odblokovány po víc než deseti letech. Dluhy obce by se snížily na 42 milionů korun a dál by se neúročily, obec by mohla žádat o dotace a po letech v dluhové pasti začít znovu hospodařit. Se státem chtěly Prameny uzavřít dohodu o bezúročné půjčce, která by pomohla zbývající dluh postupně umořit.