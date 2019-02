Karlovarské minerální vody žalují Prameny kvůli prodeji pozemků ruskému podnikateli

Zmíněné pozemky má získat ruský podnikatel Dmitrij Vajner, jehož firma Real Aspekt je jediným věřitelem obce. Zastupitelé Pramenů schválili jejich prodej za deset milionů korun; Karlovarské minerální vody ovšem nabídly za tytéž pozemky 31 milionů korun.

Podle mediálního zástupce KMV Pavla Nováka nebyly podmínky pro zájemce nastaveny stejně. „Nabídka Karlovarských minerálních vod nebyla nikdy zastupitelstvem obce Prameny projednána a její projednání bylo odmítáno pro absenci souhlasu věřitele a exekutora. Tímto souhlasem však nedisponovala v okamžiku schválení prodeje či v okamžiku podpisu kupní smlouvy ani společnost Sangerberg group.“

To ale podle starostky Michaly Málkové (ANO) není pravda. Souhlas věřitele firma Sangerberg měla a byl předložen všem zastupitelům už na jednání loni v prosinci. „O podmínce souhlasu věřitele věděly KMV nejméně od září. Jejich právník byl pověřen jednáním s věřitelem, přesto ho ani nekontaktoval. A pokud konkrétní nabídka nesplnila podmínky prodeje, nemělo smysl, aby se jí zastupitelstvo zabývalo,“ dodala starostka.

Obecní účty se měly odblokovat po více než deseti letech

Podle starostky se Prameny v nejbližších dnech odvolají proti předběžnému opatření a Málková doufá, že Krajský soud v Plzni předběžné opatření zruší. Dokud totiž platí, tak nemohou Prameny disponovat svými účty a jejich dluh se dále úročí o 113 tisíc korun měsíčně.

Podle původní dohody měly být po uzavření kupní smlouvy obecní účty po více než deseti letech odblokovány. Dluhy by se snížily na 42 milionů korun a nebyly by dále úročeny, obec by navíc mohla žádat o dotace a po letech v dluhové pasti začít znovu hospodařit. Se státem pak chtěly Prameny uzavřít dohodu o bezúročné půjčce, která by pomohla zbývající dluh postupně umořit.