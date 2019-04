Zničené domy v Karviné padly. Nahradit je může volnočasový areál nebo lehký průmysl

Co bude s pozemky?

Pozemky, na kterých domy stály, zatím nemají jisté využití. Ve hře jsou podle magistrátu dvě varianty, kdy pozemky města odkoupí společnost Residomo, nebo parcely patřící firmě, koupí naopak Karviná. V případě odkoupení městem by na nich mohl vyrůst volnočasový areál nebo by se dala plocha využít pro lehký průmysl. Pokud by pozemky koupila firma, bude město požadovat soulad s plány magistrátu.

Loni v červnu obě strany uzavřely memorandum, které městu umožňuje kontrolu a identifikaci nově příchozích nájemníků do bytů společnosti Residomo. Vedení města tehdy uvedlo, že není přijatelné, aby byty obsazovali problémoví a nepracující lidé.