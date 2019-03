SŽDC zrekonstruovala kromě fasády a střešní konstrukce také interiér a nástupiště. Vyměnila i okna a dveře. „Ve vnitřních prostorách jsme rozšířili čekárnu s pokladnou. Opravili jsme i zázemí pro výpravčí v přízemí výpravní budovy,“ popsala mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová

Cestující pak mohou využít zrekonstruované veřejné toalety, které jsou nově bezbariérové a mají i přebalovací pult. Za celkovou opravu nádražní budovy v Karlštejně SŽDC zaplatila 5,8 milionu korun.

Starosta: Za opravu jsme rádi

SŽDC postupně opravuje několik výpravních budov, které jsou ve špatném stavu. „Karlštejn jsme zařadili mezi první, jelikož jde o zajímavou lokalitu, a to zejména kvůli turistům. Rekonstrukce se dočkala i stanice Nižbor, která leží také ve Středočeském kraji,“ vysvětlila Pistoriusová.

„Hrad Karlštejn navštíví za rok okolo milionu návštěvníků. A to jde pouze o turisty, kteří si zaplatí vstupné. Odhadem dalších třeba dvě stě tisíc lidí se jde na hrad jen podívat bez vstupenky. Tudíž jsme za opravu nádraží rádi. Oproti tomu, co to bylo, jsem s opravou spokojený,“ uvedl starosta Karlštejna Petr Rampas.