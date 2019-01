V Brně vznikne Dům pro Julii. Hospic, který poskytne péči nevyléčitelně nemocným dětem

Její hospic je však zatím jen ve fázi plánování, Vernerové chybí potřebné peníze. Získává je postupně, veřejnou sbírkou a prostřednictvím nadačního obchodu. „Každému říkám, ať donese to, co by si sám rád koupil. Je úplně jedno, jestli to jsou knížky nebo oblečení. Minulý týden jsem prodala třeba sněhové řetězy,“ popisuje prodavačka Beáta Bukáčková.