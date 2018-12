Kaly z lagun v Ostravě ještě nějaký čas zůstanou. Diamo musí zpracovat dodatek smlouvy

„Velkou část laguny R3 se nám již podařilo odtěžit. V současné době nám tady zůstává zhruba devět deset tisíc tun hlinky, které ještě musíme upravit,“ popsal aktuální stav prací Martin Chyba ze společnosti AVE CZ, která má konečnou likvidaci nebezpečného odpadu na starosti.

Podle smlouvy měly být všechny kaly včetně hlinek do konce tohoto týdne vytěženy a odvezeny z Ostravy ke spálení nebo do meziskladu v Čáslavi. To už však firma AVE CZ nestihne. Další setrvávání tohoto materiálu ve městě kritizuje ostravský magistrát. „Osobně jsem přístupem obou ministerstev velmi zklamán. Ukazuje se, že stát velké ekologické zakázky řídit neumí. Bohužel černý Petr zůstává zase v rukou města Ostravy,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

Společnost AVE CZ už ale pracuje na podpisu doplňku smlouvy, který by firmě dovolil ponechat kaly v Ostravě místo plánovaného převozu do meziskladu v Čáslavi. Tam měly podle smlouvy zůstat do doby, než budou spáleny v elektrárně ve Vřesové na Sokolovsku.