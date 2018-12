Mělnická elektrárna chystá spalování odpadů. Přesto, že plán zamítli místní v referendu

Jednou z nich byla i Hana Beranová, která se kvůli obavám z hluku, prachu a nárůstu nákladní dopravy obrátila na premiéra Andreje Babiše (ANO). „S panem Babišem jsem mluvila osobně, když jezdil po Středočeském kraji a tenkrát řekl doslova, že pokud to obce tady nebudou chtít, tak to tady nebude,“ řekla členka iniciativy STOP spalovně Mělník.

V Horních Počaplech panuje jasná shoda na odporu proti plánu, aby nedaleká mělnická elektrárna začala vyrábět energii ze spalování odpadů. Pětadevadesát procent obyvatel obce to v referendu odmítlo.

Největší spalovna

Má to být zatím největší spalovna komunálního odpadu v Česku. V elektrárně postupně přestanou používat uhlí a jedním z nových zdrojů budou právě i nerecyklovatelné odpady. Vlastník elektrárny ČEZ se označení spalovna brání. „My nestavíme spalovnu, to je velký omyl. My stavíme zařízení pro využití odpadu na výrobu tepla,“ vysvětlila mluvčí ČEZ Alice Horáková.

Ministerstvo životního prostředí s plánem souhlasí. Starosta Horních Počapel, kde se referendum konalo, proto řeší postup s právníky. „Větší manévrovací prostor by obec měla, pokud by například ta spalovna vznikla na území obce, ale takzvaně na zelené louce,“ popsal advokát Lukáš Duffek možnosti obce.

Stavba by v areálu měla vyrůst do roku 2024. Středočeský kraj však musí nejdřív navrhnout, kudy se odpad bude vozit. S obcemi se chce znovu sejít v polovině roku 2019.