Přes Nové Mlýny auta neprojedou. Dělníci kovovou konstrukcí uleví přetíženému mostu

Část objížďky na Vídeň s kyvadlovým provozem

Nové Mlýny - princip nasouvání je jednoduchý. Povel a hej rup! pic.twitter.com/1I4icwqPmy — Jakub Vácha (@Vacha_CT) November 25, 2018

Hned za Drnholcem ale na řidiče čeká další komplikace, a to na mostě přes Dyji. Ve chvíli, kdy proti sobě pojedou dva nákladní vozy, bude určený pracovník řídit dopravu kyvadlově.

„Most není v majetku městyse Drnholec, ale předpokládám, že je to stářím mostu a jeho celkovým stavem. My to máme o to složitější, že na naší hlavní křižovatce je změna přednosti v jízdě, tudíž řidiči, kteří jsou zvyklí na nějaké dopravní značení, si musí dávat pozor,“ řekl starosta Drnholce Jan Ivičič (Pro Drnholec 2018).

Hlavní objízdná trasa navíc vede kolem tamní mateřské a základní školy. Na bezpečnost tam proto dohlíží pracovníci z obce. Dopravní zátěž musí do pátku vydržet i v nedalekém Březí u Mikulova. Dělníkům zbývá dokončit nájezdové rampy a položit živičné povrchy, potom se až do roku 2020 stane provizorní most zase spojnicí mezi Brnem a Vídní.